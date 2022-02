Cena benzinu u českých pump má nakročeno k historickému rekordu

„Situace je bouřlivá, na trhu s ropou jsme se dostali na sedmileté maximum a atakujeme hranici 100 dolarů za barel. Lze očekávat, že ceny pohonných hmot v důsledku ukrajinské krize stoupnou v první fázi minimálně o korunu. V dalších týdnech to může být až o dvě koruny,“ řekl Právu hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Ještě počátkem prosince se přitom severomořská ropa Brent prodávala za přibližně 70 dolarů.

Při zdražení až o dvě koruny by to znamenalo, že již za několik týdnů by stál litr nejprodávanějšího Naturalu 95 přes 39 korun.