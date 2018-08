Turecká lira se vůči dolaru propadla o 12 procent. Mohla by destabilizovat i eurozónu

Turecká lira se v pátek dopoledne vůči americkému dolaru propadla zhruba o 12 procent. Uvedl to server listu Financial Times. K obrovskému propadu došlo poté, co Evropská centrální banka (ECB) vyjádřila obavy o budoucnost turecké ekonomiky a možných následků pro ostatní země. Ráno se lira vůči koruně propadla až na 3,70 Kč, ještě v roce 2015 vyšla na 10,50 Kč.