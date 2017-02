Česko má jednu z nejnižších minimálních mezd. Víc berou Poláci i Slováci

Minimální mzda v zemích střední a východní části Evropské unie je výrazně nižší než ve „starých” členských státech EU na západě kontinentu. Nejnižší by se do té nejvyšší vešla téměř devětkrát. Česko patří mezi země, kde je minimální mzda pod 500 eur měsíčně a drží se na pátém místě od konce. Vyplývá to ze srovnání, které v pátek zveřejnil Eurostat.