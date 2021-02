Zpřísní se opatření ve dvou krajích? Čekáme na tiskovou konferenci vlády

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nicméně již ve středu nastínil, že by mohlo mimo jiné dojít k omezení přístupu do těchto krajů pro lidi z ostatních částí republiky.

Vláda plánuje omezit příjezd do dvou nejpostiženějších krajů

„Půjde o lokální opatření v těchto dvou krajích, protože vývoj situace je tam nejhorší. Nechci vyvolávat žádnou paniku, půjde o pohyb lidí, který by neměl být. A bude se to týkat pohybu do těchto dvou krajů,“ řekl ministr Právu.