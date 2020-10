Změňme strach v respekt, tak můžeme získat sílu, řekl nový ministr zdravotnictví Blatný

„Když byste se mě zeptali, co vidím jako hlavní úkol pro sebe a celý resort, tak je to potřeba změny. Je potřeba změnit náladu ve společnosti a vnímání aktuální situace,” sdělil nový ministr Blatný.

Prymula byl ministrem pouze 38 dní. V čele resortu skončil poté, co se na veřejnosti objevily jeho fotografie, jak vychází z jedné pražské restaurace. To by nebyla žádná kuriozita, pokud by nebyly hospody kvůli platným vládním opatřením zavřené.