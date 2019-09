Zkušení učitelé čekají navíc 3000, ne 1750 korun, říká šéf školských odborů

Ještě se o tom budeme s ministrem školství bavit příští týden. Je to nevýhodné. Napřed jsme očekávali, že se tarify budou navyšovat o 15 procent. Potom to kleslo na deset procent, nakonec na pět procent. Tak je to na učitele trochu habaďůra.

My jsme s tím nikdy nesouhlasili, a když už, tak jsme požadovali, aby veškeré navýšení šlo do tarifů. Teď jsme ale v situaci, kdy mají všichni dostat 1750 korun nehledě na odsloužené roky. Mnozí zkušení učitelé očekávali, že se jim plat navýší o 3000 až 4000 korun. Ale paušální částkou se popírá jakákoliv zásluhovost. Toto se dělá v naprosto krizových chvílích.

Měl by to být plošný platový příplatek od 4. platové třídy po 14. třídu. Začínajícímu učiteli s 28 tisíci to hodí třeba šest až sedm procent. Ale učitel na sklonku kariéry bude mít navíc čtyři procenta. A zbytek by měl snad ve volných složkách platu. Ale o té už rozhoduje ředitel.