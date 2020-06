Zklamání pěstouni: neuživíme se, děti zůstanou v ústavech

Tereza Hubáčková byla přechodnou pěstounkou pět let a její domácností prošlo už osm dětí. U přechodných pěstounů může být dítě maximálně rok. „Pro všechny se našlo řešení. Jedno se vrátilo do biologické rodiny, ostatní přešly buď do dlouhodobé pěstounské péče, nebo do osvojení,“ řekla Právu Tereza, která musela s profesí pěstounky skončit, a to především z finančních důvodů.