Zítra budeme mluvit švédsky. Ale nebojte, v pátek to zruší, kritizuje rouškové veletoče opozice

A.Babiš s A.Vojtěchem by si už konečně měli přestat dělat z lidí blázny. Nebo zkoušejí, co všechno veřejnost vydrží? Nikdo neví, co vlastně platí.

Je to jak v Pyšné princezně “odvolávám, co jsem odvolal”, ale to byla pohádka...