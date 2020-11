Zeman úkolem pro BIS opět lobbuje za ruské zájmy, bouří se opozice

S ohledem na současné rozložení sil v dolní komoře s tím však nyní nepočítá. Odkazovala přitom na to, že takovou žalobu Senát sice už jednou schválil, ale poslanci ANO, ČSSD, KSČM a hnutí SPD, kteří podle ní fungují ve Sněmovně jako prezidentovi obránci, ji zamítli. „Nesou tak spoluvinu na tom, co všechno si prezident a jeho blízké okolí dovolí,” míní Adamová.

Znepokojený je i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. „I když by se to nemělo stát, tak mám pocit, že by tyto informace doputovaly i k osobám, které nemají bezpečnostní prověrku, a tak by s tím neměly být seznámeny. Taková informace totiž pak může být použita i v neprospěch ČR a hatit práci těchto služeb,“ řekl Novinkám.