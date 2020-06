Zeman souhlasí se zvýšením deficitu na rekordních 500 miliard, řekl Babiš

„Když (prezident) vidí, že to neprojíme, ale dáme na investice, nemá s tím problém,” řekl Babiš.

„Máme investovat rekordní sumu, téměř 200 miliard celkem, z toho 140 miliard z českých zdrojů. Z toho 111 miliard na dopravní infrastrukturu. Chceme se z dopadu koronaviru proinvestovat. To je ten náš hlavní cíl,” řekl Babiš, co v Lánech zaznělo.

"Uvidíme, jak se jednotlivé strany k tomu postaví. Měly by si uvědomit, že je to jediný způsob, jak podpořit zaměstnanost, aby se investovalo, aby firmy měly práci," uvedl Babiš.

O investicích mluvil premiér s prezidentem i v souvislosti s blížícím se zasedáním evropských předsedů vlád nad změnami v evropském rozpočtu a takzvaném fondu obnovy. "Vysvětloval jsem panu prezidentovi, že náš cíl je získat co nejvíce prostředků do investic, kvůli tomu máme národní investiční plán," uvedl a zopakoval, že nesouhlasí se zařazením kritéria výše nezaměstnanosti do rozhodování o rozdělení evropských peněz.