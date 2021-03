Zeman rozjíždí lobbing za ruskou vakcínu. Je to nepřijatelné, zní z opozice

Ministr Blatný sice už dávno neměl být ve funkci, ale ne kvůli Sputniku. Nezvládá pandemii, čísla jsou katastrofální. To, že nechce připustit necertifikované vakcíny, je naopak dobře.

Nepřijatelné, aby prezident požadoval odvolání Blatného, který nejde na ruku zájmům Ruska a Číny a odmítá nestandardní postup v případě výjimky pro vakcíny. Devadesátky už skončily! Na Hradě si toho ještě nevšimli, k šípku ať už jdou ti co nehájí naši bezpečnost a naše zájmy!

Zemanovo jednání zkritizovala i šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Premiér Andrej Babiše (ANO) by podle ní byl slaboch, pokud by mu vyhověl.

Premiér by přistoupením na vyděračské podmínky Miloše Zemana, které velmi pravděpodobně dostal na ruském notovém papíře, jen definitivně ukázal, jaký je slaboch. Toto jednání rezidenta Zemana by se mělo přičíst k ústavní žalobě. Věřím, že po volbách bude v PS projednána.

Bývalý ministr a poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09) vzkázal občanům, aby u příští prezidentské volby lépe přemýšleli. „Není to velezrada, nebojte se a neberte to vážně. Je to jenom výrok choromyslného starce v pokročilém stadiu demence,” napsal na Twitter.