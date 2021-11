Zeman je v nemocnici už přes měsíc. Časová osa jeho hospitalizace

Vystrčil sděluje, že má pochybnosti o tom, zda Zeman ví, jak o jeho zdravotním stavu informuje jeho okolí. Podle něj by se takto nechoval a chtěl by, aby veřejnost byla dostatečně informována.

Babiš kontrasignuje seznam oceněných státním vyznamenáním. Předávání bylo plánováno na 28. října, podle Babiše by bylo vhodné předávání odložit, pokud to prezidentův stav neumožní. 21. října Mynář oznamuje, že předávání státních vyznamenání bude odloženo. Také odmítá, že by někdo prezidentův podpis na dokumentu o svolání Sněmovny falšoval. To doložil záznamem z nemocnice, na kterém Zeman dokument podepisuje.