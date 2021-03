Zavření průmyslových podniků o Velikonocích? Je to ve hře

„Ještě jsme se k tomu úplně ještě nedostali, ale v podstatě tímhle směrem se pohybujeme. Kdybychom k Velikonocům přidali pár dní, tak efekt na to sražení virové nálože v populaci by byl významný a hodně by to pomohlo,” nastínil možnost Smejkal.

Pokud se na tom domluví s ostatními odborníky, je připravený návrh předložit Radě pro zdravotní rizika a ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO). Zároveň připomněl, že ostatní oblasti jako kultura, školství či služby jsou zavřené.

Prymula spíš proti

Epidemiolog, někdejší ministr zdravotnictví a současný poradce prezidenta Roman Prymula ale není přesvědčen o tom, že by takto krátkodobé opatření mohlo nějak výrazně ke snížení nálože v populaci přispět.

„Nejsem pro to, abychom teď průmysl uzavírali. Spíš bych hledal, kde ty problémy jsou. Myslím si, že to není plošně v průmyslu, ale je to otázka obědů a dále. Na tohle bych se soustředil,” uvedl Prymula.

Mezitýdenní pokles nakažených byl podle něj tento týden třináct procent, minulý týden osm. Na tři tisícovky se tak Česko tímto tempem dostane za osm týdnů, řekl.

I podle Smejkala se ukazuje, například v nemocnicích, že rizikové jsou jídelny. Významným nástrojem k dalšímu zlepšování situace je pak prý pravidelné testování v podnicích. To již vláda ve větších podnicích nařídila a dotýká se milionů zaměstnanců. Nově by se do toho podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) mohly zapojit i firmy do deseti zaměstnanců.

Nyní se uvažuje, zda bude povinné testování dvakrát týdně či se nařídí opakování každých pět dní, což by byl podle ministra vnitra a vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) kompromis mezi současnou týdenní povinností a žádostí odborníků na opakování testů po třech až čtyřech dnech.