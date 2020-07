Žantovský: Komunisté se podílejí na moci tím nejhorším způsobem - bez zodpovědnosti

Vy už jste do Senátu kandidovat, před více než 20 lety. Proč jste se rozhodl právě nyní kandidovat znova?

Už od roku 1989 jsem se podílel na změnách, které se odehrály. Cítím za vývoj spoluzodpovědnost. V poslední době mě ale celá řada věcí znepokojuje. Zároveň k mé kandidatuře přispěl i zájem několika politických stran. Protože si myslím, že rozštěpenost politického spektra je jednou z příčin neblahého vývoje, tak jsem si položil jako podmínku, že se tři strany středového spektra domluví na tom, že za ně budu kandidovat společně.

Myslíte si, že se něco změní, když se strany spojí? Budou mít šanci proti hnutí ANO?

Víte, kde je vůle, tam je i cesta. Já se snažím politiku nepersonifikovat. Není to jenom otázka hnutí ANO. Momentálně opozice čelí vládní koalici, která má dva formální členy a jednoho neformálního. Je to poprvé od roku 1989, kdy se komunisté podílejí na moci, a to tím nejhorším možným způsobem.

Jakým?

Nenesou za ni žádnou zodpovědnost. Kdyby byli ve vládě, tak jsou také spoluzodpovědní za politiku vlády. Oni se jenom vezou. A to je jedna z věcí, která politické ovzduší otravuje a je ji třeba napravit. To je možné pouze tehdy, pokud se koalici postaví stejně mohutná síla. To je to, co chci podporovat.

Podaří se to?

Já už jsem zažil mnoho takových pokusů. Některé se povedly a některé se nepovedly. Není žádná záruka v politice, že se takový plán povede. Ale když si zanalyzujete jednotlivé možnosti, tak tohle je jediná schůdná, kterou jsem byl schopný objevit. Pokud se to nepovede, tak to bude selhání nás všech.

Co dalšího Vám kromě toho, že se komunisté podílejí na vládnutí, vadí?

Je toho několik. Něco souvisí s problémem právního státu a vynutitelností práva. Máme tady několik let otevřené případy ohledně střetu zájmu i přijímání evropských dotací. A nejsme schopni dojít na té cestě k nějakému rozhodnutí a právnímu konci.

Na té individuálnější úrovni je pak velmi nemilé, že už se několik let táhne řízení o prokazatelně nepravdivých výrocích hlavy státu (Miloše Zemana - pozn. red., více zde), které vlastně nedojde k úplnému konci. A když dojde, tak se ukáže, že ta entita, které je za ty výroky zodpovědná, je ministerstvo financí. A to je naprosto absurdní. To může být zodpovědné za ledacos, ale ne za výroky, které neučinilo.

Třetí oblast, která mě znepokojuje, se týká médií, svobody slova a pokusů o omezování působnosti či ovlivňování médií veřejné služby. To se děje v atmosféře, kdy svoboda slova přestává být samozřejmostí. Je terčem pokusů ji nějakým způsobem ukáznit a učesat, aby byla taková trochu poslušnější. Média ale nemají být poslušná. Jsou to hlídací psi státu a ti mají štěkat.

Trochu odbočím k letošní pandemii koronaviru. Jak hodnotíte postup vlády?

Byl jsem jedním z těch, kteří se v podstatě zdrželi hodnocení toho, jak vláda postupovala. Uvědomoval jsem si, že vláda musí reagovat na věci, které nemohla očekávat. Náš zdravotnický systém jako celek obstál. Opatření byla přijatá ve správný čas a pomohla zabránit šíření pandemie. S tím dá těžko polemizovat.

Celkově, kdybych měl udělit známku za to, jak vláda epidemii zvládala, tak bych řekl, že velmi slušně.

S něčím se ale určitě polemizovat dá.

Když jsme přešli od celkových opatření k „chytrým”, tak se ukazuje, že v chytrosti nejsme moc chytří. Opatření nejsou pružná a nejsou technicky zvládnutá. Plány, které se objevovaly v prvních týdnech, že otestujeme deset tisíc lidí, se ukázaly být více méně iluzorní.

Podporujete jako kandidát do Senátu cestu předsedy horní komory Miloše Vystrčila na Tchaj-wan?

Já jsem s ním jakožto bývalý předseda senátního zahraničního výboru mluvil. Myslím, že pan Vystrčil zdědil po svém předchůdci problém a v této situaci nemohl dělat nic jiného než to, co udělal. Takže v tomto smyslu ano.

Ale nikdo jiný by vycestovat neměl.

Nejde o to, že by tam neměl nikdo jiný jet. Jde o veřejnou polemiku, která byla nešťastná i za bývalého předsedy Kubery. Problém se začal veřejně propírat ještě před tím, než byl reálný plán, že na Tchaj-wan pojede. To vyvolalo čínskou reakci, která byla přemrštěná a proti které jsme se dle mého názoru právem ohradili. Ale ve mně pořád asi žije ten diplomat, který řeší problémy jinak, tedy tak, aby se o tom veřejně nemluvilo, vlk se nažral a koza zůstala celá.

Tak nahlížíte i na aktuální česko-ruské vztahy, o kterých minulý týden premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že nejsou ideální?

Jistě. Já vím, že Rusko se nepotopí do moře příští týden a je to veliká země vedle které budeme žít. Máme s ní nějaké problémy, ale jsou tady i ekonomické příležitosti. Měli bychom hledat cestu, jak ty vztahy vrátit na normální úroveň. To ale musí chtít obě strany a nemůžeme přitom slevovat z vlastních hodnot a z hodnot naší společnosti.

Je to potřeba?

Ano. Není naším dlouhodobým cílem mít Rusko za nepřítele.

Takže jednání komunálních politiků, jež mimo jiné zhoršilo vztahy s Ruskem kvůli odstranění sochy Koněva, nehodnotíte pozitivně.

Máme samosprávné obce a lokální politici mají právo rozhodovat o obecních záležitostech, včetně pomníků. Jsem ale také bývalý diplomat, takže mám rád, když diplomatické problémy řeší diplomaté. Já jsem prostě raději, když jsou na komunální úrovni čisté ulice a jezdí krásné nové tramvaje a otevírají se nové zelené plochy pro občany.

Na Praze 5 budete kandidovat senátorovi Václavu Láskovi (SEN 21), který je vám názorově blízký. Nebudete si krást navzájem hlasy?

Já nekandiduji proti žádné osobě. Vím, že je současným senátorem Václav Láska, ale nebude jediným, kdo se bude ucházet o mandát. Já jsem přesvědčen, že dokážeme vést kampaň civilizovaně a kulturně. Nemám žádný důvod pana Lásku napadat a snižovat jeho práci a v jeho případě to platí stejně.