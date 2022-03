Zamířili k nám teď běženci, kteří tady nemají vazby

„Nejvíce pomáháme s ubytováním a další základní pomocí. Nyní se také začínají ozývat lidé, kteří tu chvíli jsou a potřebují asistenci s dalšími kroky, zápisem dětí do škol, zdravotní péčí, dávkami, hledáním práce a podobně,“ řekla Právu ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová. Dodala, že nedokáže odhadnout, kolika lidem její spolek pomohl, stále se na něj obrací mnoho lidí každý den.

Zatímco uprchlíci z prvních vln měli zařízeno ubytování přes známé, nově příchozím s bydlením musí pomoci stát či neziskové organizace. „V prvních vlnách lidé odcházeli z Ukrajiny preventivně. Nově příchozí opouštěli místa, kde se střílelo, tlačili se, aby se dostali do vlaků, cestou museli často opustit své domácí mazlíčky, je to pro ně náročnější situace,“ přiblížila Boumová. Dodala, že trauma prožívají i Ukrajinci, kteří dlouhodobě žijí v ČR a je na ně tlak, aby zde pomohli v roli asistentů či tlumočníků.

Neziskové spolky nedostatek tlumočníků pociťují. „Máme zájem o dlouhodobé dobrovolníky ideálně se znalostí ruštiny či ukrajinštiny, kteří by se uprchlíkům věnovali, naučili je česky, trávili s nimi čas a doprovázeli je nejen na úřady, ale třeba i na výstavu či do zoo. Kromě toho, že uprchlíci potřebují vyřídit spoustu věcí. Bylo by fajn, kdyby si tu našli přátele a měli někoho, s kým si můžou popovídat,“ upřesnila Faltová.