Zálohované výživné má šanci. Na koho se budeme skládat příště, ptá se opozice

Na zálohované výživné až 3000 korun měsíčně by měl nárok ten rodič, který by alimenty nedostal čtyři měsíce bez ohledu na to, zda neplatič v průběhu těchto čtyř měsíců pošle částečnou splátku výživného.

„Podmínkou je, že vymáhající rodič podá trestní oznámení a návrh na exekuci na připravených formulářích na úřadech práce,“ sdělila ministryně Jana Maláčová (ČSSD). Úřad bude mít pak měsíc na to, aby žádost zpracoval.

Minimální výši výživného by mělo do občanského zákoníku zapracovat ministerstvo spravedlnosti. To by mělo vyřešit i palčivou otázku, jak vůbec alimenty po dlužnících vymáhat.

Je dva roky málo?

Maláčová Právu řekla, že s výsledkem koaliční dohody je spokojená, i když domluvená částka je nižší, než původně chtěla. Uvedla, že průměrné soudem určené alimenty dosahují zhruba 2500 korun měsíčně. Státem zálohované výživné by se vyplácelo pouze po dobu dvou let. To kritizují některé neziskovky i část politiků.

Komunisté s navrženou úpravou problém nemají. „Zálohované výživné prosazujeme dlouhodobě. Lhůta dvou let se nám zdá krátká, ale rozumíme tomu, že je to na základě možností, které stát má,“ řekl Právu šéf poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik s tím, že jeho strana zákon podpoří.

Dva roky rodině nepomůžou. Ve dvou letech bude matka na rodičovské a zas zůstane bez peněz Iveta Novotná, ředitelka programu VašeVýživné.cz při Asociaci neúplných rodin

Pro předlohu zvednou zřejmě ruku i Piráti, byť ani jim se některé detaily nezamlouvají. „Dvouletý limit nedává smysl, co má rodina neplatiče dělat poté? Pomoc musí být do nabytí zletilosti,“ řekla Právu první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

Richterová má problémy i s finančním stropem. „Pevnou částku tři tisíce je nutné nahradit například 1,5násobkem životního minima dítěte daného věku, aby bylo možné navýšení dle inflace beze změny zákona,“ dodala s tím, že trestní oznámení na neplatiče by měla být až poslední instance, ne nutná podmínka.

Podobně mluví i Iveta Novotná, ředitelka programu VašeVýživné.cz při Asociaci neúplných rodin. „Dva roky rodině nepomůžou. Většinou není výživné placeno od narození. Ve dvou letech bude matka na rodičovské a zas zůstane bez peněz,“ uvedla.

Podle Novotné většina dětí, na které rodič neplatí alimenty, jsou buď na prvním stupni základní školy, nebo ještě mladší. Podle Novotné by bylo lepší zastropovat částku spíš na pět tisíc korun než na tři. „Ale aspoň něco,“ řekla.

Pravice je proti

Opozice zálohované výživné kritizuje. Poslanec ODS Jan Bauer uvedl, že opatření není nic jiného než nová sociální dávka. „Problém neplatičů alimentů nevyřeší a náklad převede na bedra daňových poplatníků. Úřady práce se stanou vymahači dluhů. Na koho se budou daňoví poplatníci skládat příště?“ řekl Bauer. ODS podle něj chce jít cestou zpřísnění zákonů, dalších sankcí pro neplatiče, zlepšení vymahatelnosti a práce soudů.

I šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že nepodporuje zavádění nové dávky. „ČR má robustní systém sociálních dávek už nyní. Je tedy možné poskytnout pomoc samoživitelům, jejichž bývalý partner neplní svou povinnost vůči dětem, už dnes z jiných dávek,“ míní Adamová.

„Lepší by byly veřejně prospěšné práce“

Podle SPD by měl stát zajistit především to, aby měl každý rodič po rozchodu s partnerem právo na přímou péči o dítě a ta se nenahrazovala alimenty.

„Druhá věc je nespravedlivé a netransparentní vyměřování výživného. V civilizované Evropě je standard předvídatelné výživné podle předem daných tabulek,“ uvedl šéf hnutí Tomio Okamura. Vládní návrh podle něj není dobře zpracován.

Lepší by bylo u neplatících rodičů okamžité převedení na veřejně prospěšné práce, aby mohli své dluhy splácet i do dlouhé budoucnosti Místopředsedkyně STAN Věra Kovářová

Lepší vymahatelností podmiňuje dávku Pavla Golasowská (KDU-ČSL). „Nesouhlasím, pokud nebude zajištěna vymahatelnost alimentů u neplatičů, která je teď něco mezi 10 až 15 procenty. Není možné, aby na neplatiče dopláceli daňoví poplatníci, kteří pracují, starají se o děti a odvádějí daně,“ konstatovala.

Místopředsedkyně STAN Věra Kovářová uvedla, že kabinet by měl spíš dělat opatření, která zamezí neplacení výživného. Dlouhodobě podle ní nebude plán výhodný ani pro rodiny, ani pro státní rozpočet.

„Lepší by bylo u neplatících rodičů okamžité převedení například na veřejně prospěšné práce u obcí a tím poskytnutí možnosti pracovat a své dluhy splácet i do dlouhé budoucnosti, nejen na dva roky,“ dodala Kovářová.