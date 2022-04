Základnu po Česku nikdo nechce, ale politici už se o ní hádají

Vondra řekl, že v Česku americká základna stále chybí. „Všimli jste si, jak před pár dny přistály a zase úspěšně vzlétly dva krásné stroje B-52. Ano! Teď je příležitost to prosadit,“ řekl Vondra a vysloužil si potlesk v sále.

Proti případné základně se postavil šéf Pirátů Ivan Bartoš, který Právu řekl, že o základně není v programu vlády ani slovo a obranu Evropy by řešil spíš s partnery v EU než v USA.

Babiš pro referendum

Podle bezpečnostního experta pirátů Petra Boháčka Evropa pro obranu před Putinem potřebuje základnu NATO v Pobaltí nebo v Polsku.

„Základna v ČR je zatím v této fázi jen populistický výkřik, ne konkrétní a přínosný plán či návrh pro naše spojence,“ napsal včera Boháček na Facebooku.

S Piráty nesouhlasí šéf sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík z KDU-ČSL. „Je sice pravdou, že základna USA v programovém prohlášení není, ale základ pro diskusi v koalici v něm máme. Notabene když se bezpečnostní situace v Evropě dramaticky mění,“ reagoval Benešík s tím, že v programu vlády je, že bude prosazovat co nejtěsnější vztahy s NATO i USA.

Rozdělené je i opoziční ANO. Šéf hnutí Andrej Babiš zřízení americké základny na českém území považuje za citlivé téma. „Nejlepší by bylo na to udělat referendum,“ uvedl ve svém pořadu Čau lidi. Dodal ale, že nemá informaci o tom, že by USA a NATO chtělo v Česku základnu budovat.

Politici z Moravskoslezského kraje myšlenku vítají. Jednou z lokalit, kde by mohla americká základna podle vicepremiéra a šéfa lidovců Mariana Jurečky vzniknout, je Mošnov na Novojičínsku.

Podle hejtmana Ivo Vondráka (ANO) by základna byla pro kraj přínosem a nebyla by ohrožením. „Lidé se bojí, že takovéto základny jsou prvním cílem nepřátel a jsou přímým ohrožením. Naopak! Základna je od toho, aby minimalizovala jakékoliv možné útoky. Věřím, že kdyby na Ukrajině takováto základna byla, Rusko by do ní takto brutálně nevstoupilo,“ sdělil Právu Vondrák.

Ostravský primátor Tomáš Macura (ANO), který dlouhodobě volá po tom, aby se na mošnovské letiště vrátila česká armáda, by pro americkou základnu byl, pokud se na tom shodnou odborníci a politici. „Za tohoto předpokladu jsem osobně připraven tuto myšlenku aktivně podpořit. V takovém případě však bude důležité věnovat potřebné úsilí a čas na vysvětlení takového záměru veřejnosti,“ řekl Právu Macura.

Další zvažovanou lokalitou by podle Jurečky mohlo být přerovské letiště. Vedení Přerova se k tomu nechce vyjadřovat. „S městem o tom zatím nikdo nejednal. Vím o tom jen z televize a do té doby, než budu mít oficiální informace, to komentovat nebudu,“ sdělil Právu primátor Petr Měřínský (ANO).

Ministr školství a místopředseda vládního hnutí STAN Petr Gazdík nevidí na přítomnosti spojeneckých sil nic divného. „Naši stíhači jsou také přítomni v pobaltských zemích. Současná válka na Ukrajině ukazuje, jak důležitá je a v budoucnu nadále bude společná obrana. A chceme-li společnou obranu, musíme k ní také přispět,“ řekl.

Jednoznačně proti je SPD, komunisté a ČSSD. Předseda SPD Tomio Okamura v pondělí uvedl, že nesouhlasí s přítomností jakýchkoliv cizích vojsk na území ČR. „Podle názoru SPD by měla vláda vyhlásit v otázce americké vojenské základny referendum, aby demokraticky rozhodli naši občané,“ sdělil Právu Okamura.

„Sen, který ODS a další pravicové strany mají už od dob radaru v Brdech, znovu ožil. Nyní rovnou v podobě americké základny v Mošnově nebo Přerově. Nenechme ze sebe udělat terč,“ reagovala předsedkyně KSČM Kateřina Konečná.