Zájem o očkování je mezi zdravotníky značný. Pomůže to zlepšit situaci v nemocnicích

„Naočkovali jsme po Vánocích kolem 1700 zdravotníků. Jsou to ti z první linie, kteří pracují primárně s covidovými pacienty. Nyní poptáváme další. Zájem evidujeme, konečné číslo ještě nemáme,“ uvedla mluvčí brněnské Fakultní nemocnice Veronika Plachá. Zařízení má okolo šesti tisíc zaměstnanců, další jsou pak v podřízené Dětské nemocnici a porodnici. „Očekáváme, že pokud nemají něco, co by jim bránilo, tak do toho očkování půjdou,“ míní.

Upozornil ale na to, že v číslech se projevuje i to, že řada zdravotníků covid prodělala v uplynulých třech měsících, a tudíž ještě mají protilátky a očkování není potřeba. „Není to tak, že by zájem nebyl, ale je to spíše souběh těchto věcí,” doplnil.