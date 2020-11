Za pivo pro Kalouska hrozí restauratérovi tučná pokuta

„Magistrát plánuje s danou restaurací zahájit správní řízení, brzy ji kontaktujeme. Dále se k tomu ale nebudeme vyjadřovat dříve, než řízení skončí, což by mohlo být koncem roku,“ řekl Novinkám mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Stravovací zařízení v Česku musejí být od poloviny října uzavřeny, je to jedno z opatření zavedených kvůli šíření koronaviru. Kalousek navzdory tomu strávil v úterý zhruba 40 minut v restauraci na pražských Vinohradech, což následně vysvětloval tím, že si byl vyzvednout jídlo a během čekání s majitelem, kterého zná několik let, vypil pivo.

O tom, že by mohl odejít z čela poslaneckého klubu TOP 09, Kalousek nyní neuvažuje. Podobně ve sněmovní funkci zůstává i Faltýnek, jemuž kvůli tomu opozice předhazovala, že se za schůzku kaje jen naoko.

Kalousek nicméně odmítá, že by jeho návštěva restaurace byla stejným proviněním jako schůzka Faltýnka s Prymulou.

Tam se Kalousek omlouval nejen za čin samotný, ale i za to, že o něm nejprve „nevhodně žertoval“. Odkazoval tak na svoje úterní výroky pro Radiožurnál: „Já, pokud někde něco konzumuji, tak v kapitule a trpělivě čekám, že za to budu oceněn Řádem bílého lva," uvedl krátce poté, co byly zveřejněny jeho fotografie z restaurace.