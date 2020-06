Z bývalého brněnského ANO zní zklamání

Od brněnských členů ANO zaznívalo po rozhodnutí o zrušení celé organizace zklamání. „Pochopil jsem to tak, že bychom měli dávat znovu přihlášky. A opravdu nevím, jestli se mi do toho znovu chce. Také záleží na tom, jaké bude zvoleno nové krajské předsednictvo. Podle toho, jací se tam dostanou lidé, bych se rozhodl,“ řekl Právu jeden z členů, který si ale kvůli atmosféře v brněnském ANO přál zůstat v anonymitě s tím, že pokud by se rozhodl znovu usilovat o členství, nechtěl by mít hned na začátku problémy.

Změny se podle informací Práva nemají týkat jen Brna, ale také vedení celého Jihomoravského kraje. Podle zdroje obeznámeného s děním uvnitř hnutí by se měl příští týden uskutečnit krajský sněm, jenž by měl zvolit nové vedení. Rozdělení funkcí už má být přitom dopředu předjednáno.

V čele jihomoravského ANO by měla skončit Taťána Malá, která byla brána jako spojenkyně bývalého celostátního místopředsedy hnutí Petra Vokřála, který měl vést ANO do krajských voleb, po sporech uvnitř organizace ale odešel. Malá by měla sestoupit o patro níže na první krajskou místopředsedkyni a v čele krajského vedení by ji měl nahradit Lubomír Wenzl z vyškovské organizace. „Něco se ke mně doneslo, ale já potřebuji znát názor kolegů. Oficiálně jsem se o tom s nikým nebavil. Nejdřív svůj názor řeknu kolegům, a ne do médií,“ řekl Právu Wenzl.