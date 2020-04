Vzpomínat na Velikonoce na JIP? Hamáčkův černý scénář se zatím nenaplňuje

Hamáček tak navázal na prohlášení z velikonočního víkendu, kdy uvedl: „Celá řada našich občanů se rozhodla Velikonoce strávit trošku ve volnějším režimu a roušky prostě nenosí. Byl bych strašně nerad, aby pak na to, jak strávili Velikonoce, vzpomínali na jednotce intenzivní péče.”

Podíl počtu nakažených dosáhl 2,28 procenta a je tak zhruba na stejné úrovni jako počátkem minulého týdne. Velikonoční chování Čechů by se na statistikách mohlo projevit ještě v dalších dnech, neboť inkubační doba koronaviru může být až 14 dní.

Bez ohledu na to mohou již od pondělí otevřít své provozovny řemeslníci a nakoupit je nově možné i na farmářských trzích. Za týden by se podle představ vlády měly otevřít obchody do 200 metrů čtverečních, zatímco kadeřníka Češi navštíví nejdříve 25. května.