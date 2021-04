Vzdejme čest Zemanovi, Česko ať se omluví, zní z ruského parlamentu

Šéf zahraničního výboru Státní dumy Leonid Sluckij si myslí, že by se Česko mělo Rusku omluvit za zhoršení vztahů po odhalení údajné ruské účasti na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014. Sluckého citovala agentura TASS. Podle předsedy ruské státní Dumy Vjačeslava Volodina by Rusové měli vzdát čest českému prezidentovi Miloši Zemanovi za to, jak hovořil ve svém nedělním projevu.