Vystrčil už chystá kvůli nouzovému stavu stížnost k Ústavnímu soudu

Premiér přinutil hejtmany, aby to navrhli, a nyní to bude vydávat za svoje vítězství

Senát o nouzovém stavu nijak nerozhoduje, je to věc vlády a Sněmovny. Vystrčil má ale za to, že pokud vláda na základě žádosti krajů vyhlásí stejný nouzový stav, který bezprostředně předtím neodsouhlasila Sněmovna, postupuje záměrně proti její vůli.

Též tvrdí, že kabinet si vzal hejtmany jako rukojmí. „Přinutil hejtmany, aby to navrhli, a nyní to bude vydávat jakoby za svoje vítězství. Přitom je to on, kdo prohrál, kdo nezískal důvěru Sněmovny,“ uvedl Vystrčil.