Vystrčil: Babiš je bezohledný, Zeman neomalený

„Už nelze mlčet. Žijeme v době, která není jednoduchá. Stojí nás to spoustu energie a sil. Máme robustní zdravotnický systém a skvělé zdravotníky. Přesto v boji patříme mezi neúspěšné. Ten, kdo to celé řídí, to nezvládá,” řekl ve čtvrtek novinářům.