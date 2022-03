Vysloužilci se hlásí: Ovládáme sovětskou techniku

Mezi nimi je i skupina vysloužilých vojáků, kteří podle majora ve výslužbě Michala Sochora (64), bývalého důstojníka z 19. motostřelecké divize Plzeň, mají zkušenosti s vojenskou technikou sovětské nebo ruské provenience a dokážou ji opravit.

„Potřebují tam zkušené vojáky, kteří rozumí technice, kterou Ukrajinci používají, a kteří ji dokážou opravit. A to my umíme,“ řekl Právu Sochor.

Dodal, že všichni, za které mluví, byli už vyřazeni z české armády. Ukrajince podle Sochora trápí nedostatek zbraní a techniky, která zvláště ve válce potřebuje údržbu.

„Není to o tom, že bych neměl doma co dělat, ale Ukrajinci potřebují pomoc, hlavně vojenskou pomoc od lidí, kteří budou bojovat nebo budou jinak platní,“ řekl.

„Kdybychom dokázali zachránit jeden život, tak to bude co platné. Musíme si uvědomit, že tam bojují i za nás,“ dodal Sochor.

Černochová proti

Nad tím, že mohou přijít o život, podle svých slov příliš nepřemýšlí. „Každý se bojí války, ale jako bývalý profesionální voják nemám o čem přemýšlet,“ řekl Sochor.

Stejně jako dalších tři sta Čechů poslal prezidentovi žádost, aby mu udělil výjimku. Bojovat v cizí armádě mohou Češi podle branného zákona pouze v případě, že jim to dovolí vrchní velitel ozbrojených sil, tedy prezident.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček Právu ve středu oznámil, že Hrad kontaktovalo asi tři sta žadatelů, ale byli přesměrováni na ministerstvo obrany.

„Žadatelé jsou už teď informováni, ať se obrací na ministerstvo obrany, to žádost posoudí společně s ministerstvem zahraničí a vnitra, a teprve poté jdou do vojenské kanceláře a k panu prezidentovi,“ dodal.

Prezident už přes Ovčáčka vzkázal, že se k udělování výjimek staví příznivě. Ve středu by o tom měl mluvit s premiérem Petrem Fialou (ODS). Ten v pondělí uvedl, že jako předseda vlády je v této otázce opatrný.

Nápad umožnit bojovat dobrovolníkům na Ukrajině se nelíbí ministryni obrany Janě Černochové (ODS). „Pan prezident by neměl dávat generální pardon, ale posuzovat to individuálně. Určitě je důležitý pohled zpravodajských služeb, protože přece nechceme, aby se tam dostali i lidé, kteří budou nakonec bojovat na druhé straně za Putina,“ řekla Právu Černochová.

Ministerstvo zahraničí podporuje pomoc Čechů na Ukrajině jako dobrovolníků bez zapojení do bojů, například skrz humanitární pomoc.

Ve hře amnestie

Proto je otázkou, jestli Zeman dobrovolníkům výjimku nakonec udělí, protože jak upozornil ředitel hradní diplomacie Rudolf Jindrák v Mf Dnes, svolení k odjezdu na Ukrajinu by Rusko mohlo vnímat jako zapojení členského státu NATO do konfliktu a mohlo by se to stát záminkou.

Jindrák si proto dokáže představit, že prezident by povolení nevydával, ale dobrovolníci v bojích na ukrajinské straně by mohli zpětně dostat amnestii. S tím by major v záloze Sochor problém neměl.

„Pokud by tady byla takováto džentlmenská dohoda, tak bych výjimku od prezidenta nepotřeboval,“ řekl. Zapojit se do bojů zatím umožnilo svým občanům Dánsko a Lotyšsko. Část českých senátorů navrhla změnu zákona, aby vstup do cizí armády mohla umožnit svým nařízením vláda.