Vybíráme to méně špatné řešení, tvrdí Vystrčil

Senátoři se před časem usnesli, že premiér Babiš je ve střetu zájmů, a vyzvali ho k rezignaci. Premiér ještě coby ministr financí před čtyřmi lety naopak Právu řekl, že by se nebránil tomu Senát zrušit, protože „je de facto zbytečný a zpomaluje legislativní proces“. Zůstaly při dnešním jednání nevraživosti stranou?

Atmosféra byla korektní. Myslím, že všichni se chovali jako profesionálové. Měli jsme problém k řešení, tak jsme se ho snažili řešit.

Premiér Senát potřebuje. Žádá, aby senátoři zrušili navýšení slevy na poplatníka, a naopak podpořili jeho návrh snížení daně z příjmu na 15 procent. ODS už přišla s variantou sazby 16 procent, STAN i piráti mluví o 17 procentech. ODS také chce slevu zvýšit, ale ne o tolik. Jak to tedy bude?

Jak to bude, nevím. Ale mohu říct, že minimálně část senátorů ODS se přiklání k tomu, abychom zrušili superhrubou mzdu a zavedli sazby 15 a 23 procent (s vyšší sazbou u příjmů nad 140 tisíc Kč počítají všechny návrhy – pozn. red.).

Řekl bych, že obecně převažuje snaha o řešení, které má následující tři parametry. První je, že se sníží předpokládaný propad příjmů. Druhý, že se prosadí relativně dostatečné kompenzace krajům a obcím. Třetí bod, což na pořadu jednání vyloženě nebylo, je, že pan premiér a ministryně financí také řeknou, jak budou šetřit na straně výdajů.

Pro mě bude důležité, abychom se v Senátu shodli na takové variantě, která splňuje tyto principy a měla by šanci získat většinu v Poslanecké sněmovně. Nechci říkat, co a kolik tam bude, protože to ještě nevím, jednání probíhají. A nechci říkat, že upřednostňuji to či ono, protože tím zmenšuji vyjednávací prostor.

Zda návrh na sníženou sazbu daně z příjmu 15 procent podpoří i kolegové z dalších senátorských klubů, tedy zatím nevíte, stále se o tom jedná…

V některých klubech ano. Trošku je problém i v našem klubu. Může se stát, že většina se bude hledat napříč kluby. I když v našem klubu bude, myslím, poměrně hodně těch, kteří by podpořili sazbu 15 procent.

Někteří ekonomové říkají, že 15procentní daň by státní pokladnu přišla draho a efekt by byl malý. Poukazují, že chudším lidem zůstane z výplaty jen pár stovek korun čistého navíc a spotřebu to dost nenakopne. Podle vás se mýlí?

Znám tyhle názory ekonomů. Přiznám se, že nejsem ekonom. Je to návrh vlády, respektive části vlády reprezentované panem premiérem, a my moc jiných možností než se přiklonit k některému z těch návrhů nemáme. Řada z nás je v situaci, kdy si nemůžeme vybrat úplně dobré řešení, protože to v nabídce není. V nabídce jsou některá řešení, která jsou úplně špatná, třeba to celé zamítnout. Sněmovna by pak schválila původní návrh bez kompenzací krajům a obcím a s dluhem 130 miliard korun. Takže výtky ekonomů mohou být pravdivé, ale my tu možnost to udělat tak, aby ekonomové byli úplně spokojení, v podstatě nemáme.

ODS premiérův návrh podpořila ve Sněmovně a karty drží v rukou i v Senátu. Spojujete podporu daňového balíčku s budoucím rozpočtem, který představitelé ODS kritizují? Jinými slovy, žádáte změny v návrhu rozpočtu od ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) a jaké?