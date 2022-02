Vstup Ukrajiny do EU teď řešitelný není, řekl Fiala

„Nesnižujme hodnotu výroku mého i ostatních představitelů EU tím, že to začneme rozebírat technicky. Technicky to v tuhle chvíli řešitelné není,“ reagoval premiér po jednání se zástupci opozice na dotazy, zda jeho dřívější vyjádření o podpoře vstupu Ukrajiny do EU je gesto či zda budou následovat další kroky.

„Musíme se setkat a bavit se o tom, jaké kroky uděláme a co to v praxi znamená. To ale možná není tak důležité. Důležitá je podaná ruka a otevřená náruč,“ doplnil.

To, že ukrajinský prezident požádal o přijetí do EU a většina zemí na to reaguje příznivě, je podle Fialy jasný signál podpory a sounáležitosti.

Fiala v pondělí uvedl, že je příznivcem standardních procedur, ale nyní nejsme ve standardní situaci. „Musíme v tuto chvíli dát jasně najevo, že Ukrajina je vítána v evropském společenství demokratických zemí,“ řekl ČTK.

O přijetí do EU žádal v pondělí prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskuj. „Obracíme se na Evropskou unii kvůli bezodkladnému připojení Ukrajiny podle nové speciální procedury," prohlásil.