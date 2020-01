Voliče chceme brát hlavně ANO, plánuje šéf Pirátů Bartoš

Dozráli Piráti ve stranu, která může vstoupit do vlády?

Určitě, naše kompetence rostou a také se už podílíme na řízení tří největších měst v republice.

A neškodí vám, že jste vnímáni spíše jako recesisté, kteří teď např. na svém internetovém fóru řeší anketu, zda by nebylo lepší se rozpustit?

Anket máme řadu a toto byla silvestrovská anketa. Kdo se na to střízlivě podívá, tak pochopí, že je to vtip a ne důkaz nekompetence.

Dá se věřit, že politiku berete vážně a jen se nebavíte?

Existujeme už deset let, jsme ve všech patrech české politiky i v europarlamentu. Rozhodujeme se na základě dat a analýz. Každodenně v parlamentu i ve vedení velkých měst dokazujeme, že pirátská politika je to, co republika potřebuje ve 21. století.

Politik může být pragmatik, ale nesmí si posouvat hranice svědomí. Na to nepotřebujete předpisy o transparentnosti

A jsem rád, že nejsme žádní suchaři. Lidi nás varovali, že nás to ve Sněmovně semele, a já jsem pochopil, co to znamená, protože se lze schovat za sněmovní zdi a pracovat jen formálně. Ale nás to nesemlelo, vídám lidi, které ta práce baví a nebojí se u ní usmát.

O všech schůzkách děláte zápisy, neomezuje vás to?

Naopak, je to náš největší benefit. Piráti nemají skandály jako v jiných stranách. Politici nejsou žádní nadlidi, ale normální lidi s chybami a záleží jen na tom, zda s nimi umí pracovat.

Když jsme s tím začínali, tak všichni tvrdili, že se s námi nikdo nebude chtít bavit, ale nevšiml jsem si, že by někdo odmítl schůzku jen proto, že máme registr lobbistických kontaktů. Podařilo se nám řadu věcí prosadit nebo inspirovat vládu. Je pravda, že to, že hrajeme s otevřenými kartami, může řadu lidí zneklidňovat.

Věci veřejné měly stejnou politiku, ale když byly ve vládě, tak otočily.

Věci veřejné byl marketingový projekt Víta Bárty. Své poslance vybíraly na castingu.

Vy chcete také ministry vybírat ve výběrovém řízení.

My jen říkáme, jaké kompetence by měl pirátský ministr mít. U nás se na funkce nominuje a volí. Ministr bude muset být posvěcen celostátním fórem. Srovnání s Věcmi veřejnými odmítám. Oni se o něco pokoušeli, ale my to máme v DNA, narodili jsme se do doby internetu.

Zatím se nám otevřenost vždy vyplatila. U nás funkce předsedy není funkce nadstranického boha. Když máme pondělní předsednictvo, tak se každý ze strany může připojit a naše jednání sledovat a připomínkovat.

Je reálné to dělat stejně jako dnes, i kdybyste byl třeba ministr vnitra?

Utajované dokumenty se nezveřejňují, ale i v současném systému jsou vládní dokumenty veřejné a vy jako občan můžete vládu kontrolovat, avšak ta vláda by to měla dodržovat. Vždy jsme šli s kůží na trh a zveřejňujeme i nepopulární rozhodnutí. Politik může být pragmatik, ale nesmí si posouvat hranice svědomí. Na to nepotřebujete předpisy o transparentnosti.

Nedávno jste prali veřejně špinavé prádlo, nadávali si do kreténů…

To bylo v soukromé korespondenci dvou partnerů. Výměna názorů online, když se nevidíte, může být ostřejší. Stává se, že někdy někdo občas ulítne a je osobní, ale myslím, že se nám to daří dostat na zem do věcné roviny. Všichni předpovídali, jak se rozpadneme, ale zatím z našeho poslaneckého klubu nikdo neodpadl.

Být pouze vzdorově proti někomu není program

Podle různých analýz, ač nemáme závazné hlasování, tak hlasujeme nejkonzistentněji. Z ODS i SPD odpadli lidi. My máme dobré vztahy, občas přestřelíme nebo špatně vyhodnotíme, že nám někde vzniká personální konflikt. Ale to se děje na pracovištích všude.

Za 10 let neměla strana žádnou vážnou krizi, nemuseli jsme mít ideologickou konferenci, protože bychom najednou nevěděli, co dělat, nebo protože ztrácíme voliče. Nemusíme jako jiné strany účelově adoptovat populární témata. Nechtěl bych být v jiné straně, i když je mi blízké hnutí STAN i Vít Rakušan, jak vystupuje, má zdravý rozum a je fér chlap.

Půjdete se Starosty?

Ne. Ale není moc stran, kde je to zdravé.

S kým byste šli do vlády?

Ideální je kombinace středových liberálních stran, ale těch tu moc není. S kým a za jakých podmínek půjdeme do vlády, zveřejníme v předvolební strategii. To je pro nás závazné. Nepůjdeme s žádnou stranou, kterou nepovažujeme za demokratickou. Tedy s KSČM a SPD. Nešli bychom do vlády, kde by mělo ANO většinu ministrů, a nesmí tam být lidé, kteří jsou ve střetu zájmů, mají problém se zákonem nebo mají korupční nebo pošramocenou minulost.

V nějakém průzkum vyšlo, že voliči ANO měli jako druhou volbu Piráty

Vylučujete tedy spolupráci s Babišem?

S tím máme problém, ale se střetem zájmů má problém i ministr Toman za ČSSD.

Proč jste tak rychle odmítli spojení středopravicových stran?

Nemají žádný průnik. My jsme šli do politiky, když byly u vlád ODS, ČSSD a KDU-ČSL a ony neprošly žádnou obrodou. Zůstávají v nich lidé, kvůli kterým jsem šel dělat politiku, protože dělali politiku na sebe a ne politiku, kde je centrem občan. Koalici budeme dělat po volbách. Při obraně nezávislosti justice nebo médií stojíme vedle sebe, ale narážíme třeba s ODS na řešení vzdělávání. Být pouze vzdorově proti někomu není program.

Čí voliče chcete oslovit?

Máme potenciál až k 25 procentům. Náš program jsou transparentní zakázky a výběrová řízení a díky zamezení plýtvání a korupci dávat víc peněz na inovace. Přišel ale Andrej Babiš. Nachytřil se a řekl: „My jsme ta protikorupční strana.“ A vyfutroval to 100 miliony. Takže je to jasné, i v nějakém průzkum vyšlo, že voliči ANO měli jako druhou volbu Piráty.

Takže sebrat voliče ANO?

Co sebrat, přesvědčit je, že naše návrhy jako nominační zákon nebo konec kumulace platů politikům vláda zařízla a pak podala své návrhy.

Babišovi se ve vyjádřeních dost vyhýbáte. Program Antibabiš nefunguje?

Já program Antibabiš nedělám, my řešíme platnost práva. Ve věci OKD jsme udělali komisi, teď řešíme Lesy ČR a jejich koncepci, která devalvuje cenu výkupu dřeva. Po naší intervenci to vláda stáhla. Chceme, aby se věci děly korektně.

Premiér ve střetu zájmu je holt problém. Všichni v Evropě to vědí, jenom tady vláda dělá, že se nic neděje.

Nejvíc jste vidět v Praze. Nezviklala vaši podporu neustálá kritika na adresu primátora Hřiba?

Praha je velké město, v koalici je pět subjektů. Je to nejnáročnější pozice, kterou Piráti vykonávají. Já jsem s prací Zdeňka Hřiba spokojen, lidi mi na ulici nenadávají, že něco podcenil. On slíbil, že Prahu povede s čistým štítem. Kde to jde, prosazuje transparentnost. Dělají to dobře.

Podle pražské ODS jsou piráti amatéři.