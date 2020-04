Volby do Senátu budou 2. a 3. října

Mandát senátorů je šest let. Kandidátovi musí být více než 40 let a musí získat od voličů ve svém okrese více než 50 procent hlasů. Pokud žádný z kandidátů nezíská potřebný počet hlasů v prvním kole, koná se kolo druhé. V něm se již občané rozhodují pouze mezi dvěma kandidáty.

Předsedou Senátu je od února Miloš Vystrčil (ODS). Ten byl zvolen poté, co bývalý předseda horní komory Jaroslav Kubera (ODS) v lednu zemřel. Kubera byl zvolen za okres Teplice. Doplňující volby na jeho místo by se měly konat na konci června.

Spolu s volbami do Senátu se budou konat také volby do krajských zastupitelstev. Ty se konají každé čtyři roky, a to ve 13 krajích kromě Prahy. Kandidovat do nich mohou pouze politické strany, hnutí a koalice.