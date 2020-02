Vláda vyrazila autobusem za Zemanem na oběd do Lán

Každý z ministrů by s prezidentem rád probral část své agendy. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) se chce prezidenta zeptat, jak pokročil ve výběru předsedy Nejvyššího soudu. Šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) očekává, že se v Lánech bude řešit téma koronaviru a to, jak pomoci postiženým zemím. Podrobnou zprávu by měl přečíst i šéf českého zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).