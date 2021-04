Vláda řešila rozvolnění a návrat žáků do škol. Čekáme na tiskovou konferenci

Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) v úterý jednal o návratu žáků do škol. Podle ministra školství Roberta Plagy a šéfa resortu zdravotnictví Jana Blatného (oba za ANO) by se měli od 12. dubna do školek vrátit předškoláci a do škol děti z prvního stupně. Brífink po jednání vlády je naplánovaný na 16. hodinu, Novinky ho nabídnou živě.