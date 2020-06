Vláda projedná vznik funkce dětského ombudsmana

V České republice by tak vedle veřejného ochránce lidských práv, kterým je nyní Stanislav Křeček , byl i dětský ombudsman. Ten by monitoroval situaci dětí v zemi. Vydával by doporučení úřadům a zákonodárcům. Prověřoval by také stížnosti a domáhal se nápravy.

Jeho funkční období by bylo na šest let. Ve svém týmu by měl 50 lidí, kteří by byli ve třech pobočkách v zemi, a to v Praze v Brně a v Ostravě. Ombudsmanem by se mohl stát člověk nad 30 let, který by se aspoň pět let věnoval dětské problematice.