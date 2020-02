Vláda pošle do Číny speciál s humanitární pomocí

Humanitární pomoc, kterou poskytnou města, kraje i Pražský hrad, odveze do Číny armádní speciál. S jeho vysláním na návrh ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) v pondělí souhlasila vláda. Kdy přesně pomoc do Číny zamíří, není jasné. Oznámil to vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).