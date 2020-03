Vláda pořád jedná o karanténě, tisková konference má zpoždění pět hodin

Už v podvečer unikl pracovní dokument usnesení, o kterém vláda jednala. Pokud by se potvrdilo jeho znění, znamenalo by to historicky první vyhlášení celostátní karantény na českém území. Znamenalo by to, že by lidé mohli vycházet mimo domov jen na cestě do práce a do obchodu pro jídlo či pro léky.