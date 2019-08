Vláda podpořila poslanecký návrh vysílat vojáky na mise i bez souhlasu parlamentu

Vláda souhlasila v poslaneckým návrhem, aby mohla vysílat vojáky na mise do zahraničí i bez souhlasu parlamentu. Poslanci a senátoři by se takovou misí zabývali až zpětně a pokud by ji neschválili, byla by následně ukončena. Ústavní novela má zrychlit a zefektivnit reakce státu na krizové situace. Změnu navrhlo 67 poslanců v čele v Janou Černochovou z ODS.