Vláda jednala o koronavirových opatřeních. Čekáme na tiskovou konferenci

Tématem schůze bylo i rozvolňování. V Česku se od 3. května otevřely kadeřnictví, manikúry nebo třeba pedikúry. Od 10. května by se pak měly znovu otevřít všechny obchody. Nejdříve o týden později by pak mohlo dojít k otevření zahrádek restaurací.

Do tříd se pak 3. května vrátili v sedmi krajích žáci druhého stupně základních škol, a to v rotační výuce. Od 10. května by se měli vrátit pak již ve všech krajích. Nejdříve 17. května by se mohli vrátit do lavic také studenti středních škol.