Vláda jednala o delším nouzovém stavu. Čekáme na tiskovou konferenci

Ať už se ale vláda rozhodne jakkoli, její žádost bude muset následně projednat Poslanecká sněmovna. Menšinová vláda si tak pro delší stav nouze musí zajistit podporu alespoň u některých poslanců. S opozičními zákonodárci by měl premiér Babiš jednat ve středu.

Vláda pak podle šéfky státní kasy pravděpodobně uloží povinnost pravidelně testovat i firmám do deseti zaměstnanců a živnostníkům.

Podniky s více než 250 zaměstnanci musely první kolo testování dokončit do 12. března, středně velké firmy měly na otestování všech pracovníků čas do 15. března. Zapojeny už jsou i společnosti s deseti až 49 lidmi, které musejí první cyklus testování skončit do 26. března. Testování je závazné i pro veřejný sektor.