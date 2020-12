Vláda chce prodloužit nouzový stav o dalších 30 dnů

Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní. Babiš uvedl, že kabinet v pondělí na svém zasedání žádost schválil. Nouzový stav, který platí od 5. října, by se tak mohl prodloužit do 11. ledna. Nyní je schválen do 12. prosince.