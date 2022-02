Akce, testy, respirátory. Vláda projednává další rozvolnění

Zatímco od čtvrtka 10. února skončí povinnost prokazovat se covidovými certifikáty při vstupu do restaurací nebo na akce, od 19. února by se mohl zvýšit i limit účastníků na hromadných akcích na 500, navýší se také kapacita dalších akcí. Vyplývá to z návrhu, který ve středu projednává vláda.