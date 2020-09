Vláda ani opozice povinné migranty nechtějí

Hamáček zdůraznil, že na konečné podobě balíčku se budou muset dohodnout členské země a že není jisté, zda se nakonec podaří shodu nalézt. Z balíčku považuje Hamáček za nejdůležitější posílení ochrany vnějších hranic EU a zrychlení návratů nelegálních migrantů do zemí původu.

Povinné přijímání migrantů ale ministr vnitra jednoznačně vyloučil. „Jsme zásadně proti. Nebudeme souhlasit s žádným návrhem, který by obsahoval povinné relokace,“ řekl Hamáček. Dodal, že je Česko připraveno k diskusi o návrhu, podle něhož by státy, které migranty přijmout nechtějí, na vlastní náklady zajistily návrat osob, jež nezískají azyl, do země původu. „Jsme schopni se o této alternativě bavit,“ řekl.