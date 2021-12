Ve Fialově vládě doutnají obavy z politické krize

Nejisté je také, jak se zachová prezident, který již dříve naznačil, že bude „vetovat“ některého z navržených kandidátů do vznikajícího kabinetu koalic SPOLU a PirSTAN. Zeman by měl tento týden dokončit rozhovory s kandidáty, poté by v příštím týdnu mělo následovat jmenování vlády. „Možné je vše,“ poznamenal ministerský kandidát.