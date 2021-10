Vakcínu proti chřipce chtějí i čtyřicátníci

„Chronici, kteří chodí každý rok, se jen zeptali, kdy mohou přijít,“ řekla Právu praktická lékařka z České Lípy Irena Moravíková. „Nově ale chtějí přijít i mladší ročníky, ve středním věku kolem čtyřiceti padesáti let. Ptají se, jaké s tím máme zkušenosti,“ poznamenala. Lidé podle ní dlouhodobě vnímají debatu o očkování, nejde jen o obavy z covidu.

„Hlásí se mi zejména lidé z pracovních kolektivů, z firem, kde dělám pracovně lékařskou péči. Před tím ke mně chodili jednotlivci, když jim to zaměstnavatel hradil, teď je zájem výrazně vyšší,“ přidává zkušenost Ivo Procházka, který ordinuje v Jedovnicích na Blanensku. Poptávka po vakcíně je, jak říká, ve srovnání s lety před pandemií větší. „Odhaduji to tak o deset až dvacet procent,“ upřesnil.

Společně s očkováním proti chřipce mohou zájemci při jedné návštěvě dostat do druhého ramene i vakcínu proti covidu-19. Doporučila to Česká vakcinologická společnost. Ať už jde o standardní očkování, nebo posilující dávku. „Rozhodně to nepovede k vyššímu nárůstu nežádoucích reakcí,“ řekl v ČT vakcinolog Roman Chlíbek.