Vakcína AstraZeneca je v Česku týden, dostalo ji 175 lidí. Očkování nevázne, hájí se resort

Prvních 19 200 dávek oxfordské vakcíny do tuzemska dorazilo minulou sobotu. Ještě ve středu ale tato vakcína nekolovala v těle žádnému Čechovi. Dalších 21 600 připutovalo do republiky ve čtvrtek. Tehdy na oficiálních stránkách ministerstva zdravotnictví svítilo ve statistikách vyočkovaných dávek u AstraZeneky číslo 175.

Mluvčí resortu Barbora Peterová odmítla, že by nastaly prostoje. „Distribuce funguje, očkování nevázne. Jestli mají očkovací místa třeba zásoby jiných vakcín, kterými očkují, resp. doočkovávají a přeočkovávají, to je otázka na ně, ne na nás,” uvedla Peterová.

„Je boj o vakcíny, takže očkovací místa by měla očkovat okamžitě a měla by si zajistit očkování. Není to vláda, jak se snaží média říkat, že vláda má problém, ale jsou to očkovací místa. Bylo by dobré, kdyby se to rozlišovalo,” prohlásil premiér s tím, že například centrum v Kolíně či na Vysočině neočkují o víkendu.