Vakcín je nadbytek, vláda řeší jejich poslání do zahraničí. Čekáme na tiskovou konferenci

Kompletní očkování má v Česku 4,5 milionu obyvatel, alespoň první dávku má 5,3 milionu lidí. Zájem o očkování proti koronaviru v posledních týdnech, a to hlavně mezi mladšími ročníky, klesá. Vakcín je dostatek, objednáno je nyní 23,9 milionu dávek za 8,5 miliardy korun.

Kabinet proto během pondělního jednání řeší plán, podle kterého by Česko mohlo některým zemím darovat či prodat očkovací látky, které nepotřebuje. Podle nedělního vyjádření premiéra Babiše by se mělo 250 tisíc dávek darovat Vietnamu, dalších 200 tisíc dávek by mělo být posláno na Tchaj-wan.