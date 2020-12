V Ostravě začalo očkování proti covidu-19, zatím jen ve fakultní nemocnici

„Nechal jsem se naočkovat z mnoha důvodů, třeba proto, abych jako zdravotník nenakazil pacienty či své kolegy. Kdo jiný by měl propagovat očkování než my lékaři a zdravotníci, když na své oči vidíme ty problémy lidí, kteří procházejí covidovou infekcí,“ svěřil se Právu přednosta s tím, že očkování téměř ani necítil.

Doplnil, že vakcíny po rozmrazení musí být využity do pěti dnů. „My počítáme, že tyto dávky nám vystačí na tři dny, tedy do silvestra, kdy, doufejme, přijdou další vakcíny. Očkovat teď budeme i pacienty, kteří u nás leží a jsou chronicky nemocní, nebo jsou ve věku od 65 let výše,“ popisoval ředitel FNO.