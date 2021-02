V ČSSD to vře kvůli Petříčkově kandidatuře

Jednoznačnou nelibost nad vládním angažmá vyjádřili v pondělí bohumínští sociální demokraté. Podle jejich člena, někdejšího ministra zdravotnictví v Sobotkově vládě Svatopluka Němečka chtějí na sjezdu prosadit dva požadavky: „Okamžitý odchod z této vlády hanby a odchod lidí z vedení, kteří do ní ČSSD dovedli.“ Podle Němečka by z čela ČSSD měli odejít všichni, kteří soc. dem. do vlády přivedli, a to včetně Hamáčka.