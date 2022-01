V Česku se opět demonstrovalo proti covidovým restrikcím

Poté, co vláda tento týden rozhodla o zrušení chystaného povinného očkování proti covidu pro lidi nad 60 let a některé klíčové profese, bylo hlavním požadavkem protestů zrušení rozdělování občanů na základě očkování. Sérii shromáždění podobně jako v minulosti pořádala iniciativa Chcípl PES, další demonstrace se uskuteční v neděli a příští víkend.

Očkování zůstává nadále spolu s dokladem o prodělání nemoci v posledním půlroce nejen v Česku podmínkou pro vstup do hotelů a penzionů, restaurací, kin, divadel, bazénů i skiareálů, sportovních a kulturních zařízení, do kadeřnictví, na masáže a do dalších provozoven. Výhodu mají lidé s očkováním také při cestování do zahraničí a návratu do republiky. I lidé očkovaní se ale musí od tohoto týdne povinně testovat v zaměstnání a vztahuje se na ně nově také karanténa po kontaktu s nakaženým člověkem.