V červenci dostane Česko o milion dávek vakcíny méně než v červnu

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) už dříve avizoval, že druhou dávku očkování by mělo v červenci dostat zhruba 1,6 milionu lidí.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek Mladé frontě Dnes řekl, že na pokrytí potřeb Česka by snížené dodávky měly stačit.

Přišlo také asi 650 tisíc dávek jednodávkové vakcíny Johnson & Johnson, 307 tisíc dávek vakcíny od firmy Moderna a asi 255 tisíc dávek od AstraZeneca, přičemž všechny tři vakcíny směřovaly především do ordinací praktických lékařů.

Vakcíny Moderna by mělo přijít v červenci asi o 160 tisíc dávek víc a zhruba 370 tisíc dávek bude vakcíny Johnson & Johnson. Česko očekává také asi 400 tisíc dávek vakcíny AstraZeneca.

Podle Radiožurnálu by je ale český stát chtěl darovat do některé z mimoevropských zemí, vláda to projedná v příštím týdnu.