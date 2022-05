Uprchlíci spí na hlavním nádraží v Praze na zemi, nemají co jíst ani kde se umýt

„My tady nejsme připraveni na to, abychom dělali dlouhodobé ubytování. Denně se staráme o 400 až 500 lidí, většinou to jsou romské rodiny s malými dětmi. Původní kapacita na zajištění základního servisu je ale kolem 300 lidí,“ uvedl Jan Škop, koordinátor dobrovolnické organizace Iniciativa Hlavák.

„Ti lidé si zaslouží spát na posteli, pořádnou, hodnotnou stravu, děti by se potřebovaly vykoupat každý den. My tady děláme, co můžeme, ale pořád je to málo. Musí se opravdu zapojit stát,” dodala Jarošová.