Uprchlíci se ze stanů vracejí domů

„Několik rodin tu pobývá už několik týdnů, ale naopak jsou lidé, kteří přijedou k večeru a hned druhý den ráno odjedou. Pomáháme jim se zdravotními problémy, dostanou najíst a vedeme s nimi rozhovory, co chtějí dělat dál. Nejčastěji se rozhodnou, že se chtějí vrátit zpět do své domoviny, zvlášť pokud jsou ze západní Ukrajiny,“ uvedl Šimáček.

Podle něj zhruba až osmdesát procent běženců se vrátí zpět na Ukrajinu. Část se pak vydává do jiných zemí Evropy, nejčastěji do Německa či Maďarska. Minimum lidí se rozhodne odjet do jiné části České republiky.